Mark van Bommel voorgesteld als trainer van Antwerp: “Snel overtuigd door Overmars”

Mark van Bommel maakt er geen geheim van. Royal Antwerp FC heeft met de Nederlander een ambitieuze en bevlogen trainer aangesteld. Een die na zijn eerdere avonturen bij PSV en VFL Wolfsburg stond te popelen om aan de slag te gaan, zegt hij even later in de bomvolle perszaal. “Marc Overmars en de ambities van de club hebben mij heel enthousiast gemaakt. Het verhaal van Antwerp spreekt me aan”, straalt de 79-voudig international.

“We willen zo snel mogelijk meedoen om de prijzen. En hoe snel dat dan is, blijft altijd afhankelijk van wat er in een seizoen gebeurt. Maar de ideeën en het plan zijn ambitieus. Daar was ik van gecharmeerd.” Lang hoefde Van Bommel dan ook niet na te denken toen hij door de Nederlandse technisch directeur Overmars werd gebeld. “Hij heeft me snel overtuigd. Bij de vorige clubs heb ik ondervonden dat steun van de mensen met wie je werkt essentieel is”, zegt de Limburger over het leergeld dat hij bij PSV en VFL Wolfsburg betaalde.

“Bij Wolfsburg hanteerde men voor mijn tijd het omschakelvoetbal van Red Bull Salzburg als speelwijze. Daar waren ze heel succesvol mee. En daarom vroegen ze mij dat erin te houden, maar mét meer balbezit. Kortom, de tegenstander te domineren. Dat kwam er in het begin ook wel uit. Maar als de resultaten even tegenzitten – in de Champions League hadden we wat pech – dan moet je de kalmte bewaren. Als je start kan het niet in een aantal weken van nul naar honderd. Dan moet je worden gesteund en hopen dat de mensen om je heen niet nerveus worden.”

© BELGA

Wat dat betreft denkt hij het met Overmars te hebben getroffen. “Marc en ik kennen elkaar goed en hebben – weliswaar niet zo lang – bij Oranje nog met elkaar gevoetbald. In mijn PSV-tijd als trainer was ik al onder de indruk hoe hij bij Ajax elk jaar weer sleutelde aan een nóg sterkere selectie. Dat is belangrijk voor een trainer. Maar pas echt cruciaal is het dat hij Peter Bosz en Erik ten Hag onder elke omstandigheid volledige rugdekking heeft gegeven”, verduidelijkt Van Bommel.

“Als een coach ergens begint, komt hij op de weg naar succes ook hobbels tegen. Dat is normaal tijdens een proces. Maar dan moet de clubleiding rustig blijven, het pad samen met de trainer blijven bewandelen. Dat is geen garantie voor goede resultaten, maar rust en stabiliteit maken de kans om te presteren wél veel groter. Niet voor niets zei Erik ten Hag veelvuldig dat Marc en hij een twee-eenheid vormden.”

Relatie met Ghysens

Een glimlach volgt. Over ‘rust bewaren’ gesproken. Van Bommel kent de verhalen over Antwerp-eigenaar Paul Gheysens, die met de vorige trainer Brian Priske botste en opeens in de kleedkamer stond. “Ik heb een heel fijn gesprek met de eigenaar gehad. Hij heeft het allerbeste met de club voor en is emotioneel bij Antwerp betrokken. Als hij van de tribune naar beneden komt, drinken we een kop koffie”, lacht Van Bommel de lastige vraag over Gheysens’ bemoeienissen weg.

Overmars zorgde ervoor dat Ten Hag bij Ajax het best denkbare gereedschap kreeg. Met Gheysens als suikeroom lijken de mogelijkheden in Antwerpen onbeperkt. “Marc heeft me niet gezegd wat het budget is. Alleen dat hij op bepaalde posities spelers wil halen, waardoor wij beter worden. Zijn standaardopmerking is: ‘Laat mij nou maar knutselen aan dat elftal’. Daar laat ik hem ook zijn gang in gaan, want hij heeft natuurlijk een geweldig trackrecord.”

© BELGA

Een broedende kip moet je niet storen. “Een aantal spelers dat wij al in het vizier hadden, heeft opeens een heel goede interlandperiode doorgemaakt. Daardoor zou het zomaar kunnen dat het nog een aantal weken duurt voordat we onze hele selectie bij elkaar hebben. Voor een trainer is dat niet ideaal. Daarom doet Marc er alles aan om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.”

De coach laat zich wat aankopen betreft niet echt in zijn kaarten kijken. Duidelijk wordt wel dat Antwerp rappe aanvallers zoekt. “Zoals meerdere clubs willen we snelheid aan de buitenkanten.” Met de komst van Oranje-verloren-zoon Vincent Janssen is Van Bommel in zijn nopjes. “Het hartstochtelijke Antwerp-publiek zal hem snel in de armen sluiten, denk ik. Vincent geeft niet op, werkt hard en daar houden de mensen hier van. Als hij ook nog gaat scoren, dan is het de perfecte match. ”

Ook in zijn trainersstaf begroet de nieuwe Antwerp-trainer een aantal Nederlanders. Van Bommel drong zelf aan op de komst van zijn rechterhand Jürgen Dirkx, maar de andere assistenten Andries Ulderink en John Stegeman kwamen uit de koker van de technisch directeur. “We hebben samen heel lang zitten praten. En aan hun vragen, opmerkingen en aanvullingen op de training – ook vandaag weer – merk je dat ze heel ervaren zijn. Ik ben heel blij met deze combinatie van verschillende karakters én voetbalinzichten. Overmars heeft mensen om me heen gezet, die complementair zijn.”

Op de Bosuil wordt hem geen bepaalde speelwijze opgedrongen. “Het gaat vooral om winnen. Dat is de insteek. Natuurlijk heb ik een idee en een visie. De Nederlandse school, een goed uitgevoerde 4-3-3, zal leidend zijn. Maar als dat niet direct werkt, sta ik ook open voor andere systemen. Daar ben ik niet halsstarrig in.”