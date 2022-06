Zware brand op twaalfde verdieping van flat vlakbij Grenfell Tower

Verschillende mensen moesten hun appartement ontvluchten nadat er vanmorgen een brand uitbrak in een flatgebouw in de buurt van Grenfell Tower in West-Londen. Eén persoon werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, twee anderen werden ter plaatste verzorgd.

© REUTERS

Acht brandweerwagens met 60 brandweerlieden kwamen vanochtend toegesneld in Queensdale Crescent om er een gebouw te blussen waarvan de helft in brand stond. Drie mensen konden hun appartement ontvluchten nog voor de brandweer arriveerde. Eén van hen werd naar het ziekenhuis gebracht, twee werden ter plaatse verzorgd. Zes andere bewoners werden door de hulpdiensten in veiligheid gebracht. Omstreeks 11 uur was de brand al onder controle.

Brandweerlieden brachten de zes bewoners in veiligheid via een interne trap. Andere bewoners die niet door vuur, hitte of rook waren getroffen, kregen het advies in hun flat te blijven. Wat de brand kon veroorzaken, is niet duidelijk.