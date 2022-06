Een bijzondere band met Eden Hazard en eeuwige Batshuayi-believer: Chelsea neemt afscheid van ‘Iron Lady’ Marina Granovskaia

CEO Marina Granovskaia, door The Times bekroond tot meest invloedrijke vrouw in het voetbal, vertrekt deze week bij Chelsea om plaats te maken voor het nieuwe bestuur. De harde tante hield zich vooral bezig met de transferonderhandelingen: Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en Eden Hazard kunnen erover meepraten. Wie is Marina Granovskaia, de ‘Iron Lady’ die het liefst in de schaduw werkte?