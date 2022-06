Belgische slachtoffers kijken ‘verkrachter van de Samber’ in de ogen: “Hij bond mijn handen vast en dwong me op de grond te liggen”

Het is vandaag de beurt aan de acht Belgische slachtoffers van de Franse ‘verkrachter van de Samber’ om hem live te confronteren met wat hij hen heeft aangedaan. Sommigen kunnen hem echter nog altijd niet in de ogen kijken. Een 65-jarige bewoonster van grensstadje Erquelinnes kan dat wel: “Hij bond mijn handen vast en dwong me op de grond te gaan liggen. Ik vroeg hem of hij een moeder had.”