Peter Van Vaerenbergh opende in 2000 zijn fietsenwinkel Bike Center Peter in Pamel. — © jvi

Roosdaal

Met wachttijden voor onderdelen die oplopen tot meer dan 300 dagen moet je tegenwoordig als fietsenmaker over een stevige portie geduld en een glazen bol beschikken. Beterschap lijkt intussen in zicht, maar de meet ligt nog ver en de weg is hobbelig.