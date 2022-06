Mogelijk negen dagen staking bij easyJet in Spanje

Terwijl er bij lowcostmaatschappij Ryanair de komende dagen gestaakt zal worden, ziet haar concurrent easyJet zich geconfronteerd met een stakingsdreiging in juli. Een Spaanse vakbond roept op tot negen dagen staking in verschillende Spaanse basissen van de Britse budgetvlieger.

De vakbond USO roept op om het werk neer te leggen bij easyJet op 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 en 31 juli, op de luchthavens van Barcelona, Malaga en Mallorca.

Volgens de vakbond heeft het vliegend personeel ban easyJet in Spanje een basisloon van 950 euro per maand, of “het laagste salaris van alle basissen in Europa”.

Bij de Ierse budgetvlieger Ryanair wordt er binnen enkele dagen al gestaakt, in verschillende landen. In België, Portugal en Spanje wordt er opgeroepen om te staken op 24, 25 en 26 juni (en in Spanje nog eens op 30 juni, 1 en 2 juli), in Frankrijk is er een stakingsoproep voor 25 en 26 juni en in Italië voor 25 juni.

In België zeggen de christelijke vakbonden CNE en ACV onder andere dat Ryanair in zijn voorstellen voor een nieuwe cao de Belgische arbeidswetgeving niet respecteert.

