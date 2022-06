Bekendste figurant van Vlaanderen (55) gaat in nieuw tv-programma op zoek naar een lief: “Ik zit op het hoogtepunt van mijn carrière”

Begonnen als figurant, gepromoveerd tot edelfigurant en sinds kort semiprofessioneel acteur: Maurice is ondertussen een bekend man geworden in binnen- en buitenland. — © Jeffrey Roos

De ondertussen bekende Bredenaar Maurice Vermeersch (55) was eerder al te zien in een Chinese serie waar 380 miljoen Chinezen naar keken, speelde rollen in films, series en reclamespots. Maar deze zomer is hij niet op tv te zien als figurant, maar als zichzelf. In het VTM-programma ‘B&B zoekt een lief’ gaat hij op zoek naar de liefde.

Begonnen als figurant, gepromoveerd tot edelfigurant en sinds kort semiprofessioneel acteur: Maurice is ondertussen een bekend man geworden in binnen- en buitenland. Miljoenen mensen zagen hem al aan het werk. Maurice houdt van de camera’s en alles wat met media te maken heeft.

“Ik denk dat ik nu wel op het hoogtepunt van mijn carrière zit”, zegt de man met de opvallende snor. “Ik heb een karakterkop en dat werkt blijkbaar. Bovendien ken ik ondertussen wel al de knepen van het vak en ik doe het graag.”

Mount Ventoux

Vorig jaar stootte Maurice op een aankondiging waarin B&B-eigenaars op zoek gingen naar een lief. In ‘B&B zoekt een lief’ gaan zes Vlamingen die op een idyllische plaats in Frankrijk een B&B uitbaten, op zoek naar een lief. Ze ontvangen singles die bij hen komen logeren en beslissen zelf wie mag blijven en wie wanneer de B&B moet verlaten. Een van die singles is Maurice. Hij komt terecht bij Isabel. De vrouw baat een bed and breakfast uit aan de voet van de Mont Ventoux. (Lees verder onder de foto)

Maurice is op zoek naar de liefde bij Isabel. — © VTM

“Alleen is maar alleen”, duidt Maurice de keuze om zich in te schrijven. “Ik ben ondertussen wel al wat gewoon wat televisie betreft, maar dit is nog net iets anders. Dit doe ik niet voor het werk in de media, maar effectief om de liefde te vinden.”

De opnames zijn ondertussen al achter de rug. “Of ik de liefde gevonden heb? Dat mag ik nog niet verklappen”, zegt de man lachend. “Of ik klaar ben om een B&B uit te baten? Ik zou natuurlijk veel moeten opgeven, maar ik heb alles over voor de liefde. Isabel is zeker een toffe madam. Ik raad iedereen aan om te kijken.”

B&B zoekt een lief is deze week van maandag tot donderdag te zien op VTM en vanaf volgende week exclusief op VTM2.

