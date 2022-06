Parket vraagt internering voor stalker die doodsbedreigingen stuurde naar Natalia: “Die vrouw moet dringend hulp krijgen”

Het parket heeft dinsdag op de correctionele rechtbank in Turnhout de internering gevraagd van een vrouw die zangeres Natalia Druyts (41) via Instagram doodsbedreigingen had gestuurd. “Ze moet dringend hulp krijgen”, zei ook meester Leen Van Loo, de advocate van de stalker.

S.V., een vrouw uit de buurt van Kortrijk, zou tussen januari en april 2021 via sociale media vijf keer berichten over Natalia hebben gestuurd die over de schreef gingen. De Kempense zangeres diende daarom een klacht in met burgerlijke partijstelling. De rechtbank in Turnhout stelde in maart van dit jaar een deskundige aan om de vrouw psychiatrisch te laten onderzoeken. Dinsdag werd de zaak opnieuw behandeld. In tegenstelling tot in maart kwamen Natalia en haar raadsman niet opdagen.

Internering

“Na de klacht van Natalia Druyts is er een onderzoek gebeurd naar de socialemediaprofielen waarop de vrouw haatdragende commentaren plaatste. Ze dreigde er onder meer mee om de zangeres te vermoorden”, zei Anouk Draulans namens het Openbaar Ministerie. “S.V. heeft de feiten bekend, maar ze heeft die wel gepleegd in het kader van een psychische problematiek. Volgens een deskundige heeft de vrouw nood aan intensieve residentiële begeleiding.” Het parket drong aan op de internering van V., zodat ze de nodige zorgen kan toegediend krijgen.

De advocate van S.V. volgde het standpunt van de openbare aanklager. “Ik verzet me niet tegen een internering”, pleitte meester Leen Van Loo. “De vrouw moet op korte termijn gespecialiseerde hulp krijgen.”

Venijnig

Omdat Natalia en haar advocaat niet aanwezig waren, worden de burgerlijke belangen later dit jaar onder de loep genomen. De zangeres schetste in maart wel waarom ze een klacht had ingediend tegen de vrouw. “Ze postte op Instagram dat ze me ging vermoorden en me voor de rechter zou slepen. Ik vind dat er op sociale media te veel losbandigheid is. Ik weet dat dit niet veel zal veranderen aan de situatie in de maatschappij, maar ik kan het alleen maar aankaarten. Er is misschien 50 procent kans dat dergelijke mensen effectief iets uitsteken en 50 procent kans van niet. Ik laat heel veel over mij heen gaan, maar in dit geval was het toch opportuun om in te grijpen.”

“De mensen moeten toch eens twee keer nadenken vooraleer ze zomaar iets posten op het internet. Ik blokkeer meestal personen die negativiteit blijven spuien op mijn Instagramaccount, en ik maal daar niet om. Iedereen mag zijn mening hebben. Maar als het venijnig wordt, moeten ze verdwijnen. In dit geval vond ik het er zo over dat ik het heb laten staan. Zo behandel je je medemens niet.”

In 2014 dreigde Kevin V.H. (33) er al mee om Natalia te onthoofden in naam van IS Belgium. De rechtbank in Turnhout veroordeelde de stalker in 2015 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden. Hij moest de zangeres ook een schadevergoeding van 7.500 euro betalen.

In de huidige zaak velt de rechter een vonnis op dinsdag 28 juni.

