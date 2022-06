Verguisde ex-elitesoldaat jaagt op gematigde Republikeinen, Facebook haalt controversieel filmpje offline

De Republikein Eric Greitens wil jacht maken op gematigde partijgenoten. Dat zegt de kandidaat-senator uit Missouri in een campagnefilmpje waarin hij oproept om een jachtvergunning aan te vragen om op “Rino’s” te jagen. Dat zijn Republicans in name only, een oud koosnaampje voor Republikeinen die te Democratisch zouden besturen, dat opnieuw populair werd onder Trump-aanhangers. Facebook heeft het filmpje nu offline gehaald.

Greitens komt met de video nadat in korte tijd meerdere schietpartijen hebben plaatsgevonden in de VS en de Amerikaanse wapenwetgeving weer ter discussie staat. Ook werden verschillende hoogwaardigheidsbekleders met de dood bedreigd. Een man die een gepensioneerde rechter doodschoot in Wisconsin en zich daarna van het leven beroofde, had een lijst bij zich met daarop verschillende Republikeinse politici. Adam Kinzinger, een van de twee Republikeinen die zetelen in de Capitoolcommissie, kreeg een brief waarin gedreigd wordt dat zijn gezin en hij zouden worden geëxecuteerd.

Dat Trump zijn steun (nog) niet heeft uitgesproken voor de kandidatuur van Greitens, heeft mogelijk ook te maken met de beschuldigingen van zijn ex-vrouw Sheena. Die legde in maart klacht neer bij de politie omdat Greitens geweld zou hebben gebruikt tegen haar en hun kinderen. De politicus ontkent de beschuldigingen, maar werd al opgeroepen om zijn kandidatuur in te trekken als de feiten bewezen worden.

Greitens weet als voormalig lid van de Navy Seals, de elite-eenheid van het Amerikaanse leger, hoe hij met wapens om moet gaan. Ook bij zijn ex-collega’s heeft de politicus het echter verkorven. Zij pikken het niet dat Greitens hun erecode schendt door de naam van de eenheid te pas en te onpas (ook in dit filmpje weer) te misbruiken om zichzelf te promoten.

(rvs, pjv)