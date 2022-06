Fortuna Sittard verrast met komst Turkse spits Burak Yilmaz (36)

Het is de bedoeling dat de spits over twee jaar start met een traject om trainer te worden. “Voor mij was het complete plaatje enorm belangrijk, iets wat ze mij in Sittard kunnen en willen bieden”, zegt Yilmaz, een erkende doelpuntenmaker. In 77 interlands voor Turkije scoorde hij 31 keer.

Voor Yilmaz in 2020 bij Lille tekende, was de spits in eigen land actief voor onder meer Antalyaspor, Besiktas, Fenerbahçe, Trabzonspor en Galatasaray. In China speelde hij een seizoen voor Beijing Guoan.

Fortuna Sittard heeft met Isitan Gün een Turkse eigenaar en voorzitter.