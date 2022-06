Osman Bukari en Christopher Operi verlaten AA Gent

Bukari verhuist naar het Servische Rode Ster Belgrado. De Ghanese aanvaller ruilde in de zomer van 2020 het Slovaakse AS Trencin voor AA Gent, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan FC Nantes. In 35 wedstrijden maakte hij zes doelpunten en lukte hij vier assists voor de Oost-Vlamingen.

Het contract van Operi, die een jaar geleden overkwam van Châteauroux, werd na één seizoen in onderling overleg ontbonden. De Ivoriaans-Franse linksachter kwam in 17 matchen in actie voor AA Gent.