Schooltoelage wordt zo veel mogelijk voor de start van schooljaar uitbetaald

De schooltoelage voor kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel zal nog vroeger uitbetaald worden. Daarmee willen ministers Crevits en Weyts tegemoetkomen aan de vraag van gezinnen om de schooltoelage zo veel mogelijk vóór de start van het schooljaar uit te betalen. Dat melden ze in een persbericht.

Bijna een half miljoen kinderen en jongeren krijgen in Vlaanderen en Brussel een schooltoeslag om gezinnen financieel te ondersteunen. En die zal komend schooljaar vroeger uitbetaald worden. Voordien werd er gewacht op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs, omdat die recht geven op een hogere toeslag voor kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Maar daar gaat de overheid niet meer op wachten. Die eventuele verhoging zal via een bijkomende betaling geregeld worden in november 2022.

“De schooltoeslag is belangrijk voor ouders. Door de jaren heen slagen we erin om die toeslag sneller op de rekening van ouders te storten. Dat is een positieve evolutie. Ook het automatisch toekennen van de toeslag is de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen. Zo moeten heel wat ouders niet langer allerlei papieren invullen voor ze de toeslag krijgen”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vult aan: “Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen die bij de start van het schooljaar uitgaven moeten doen. Zelfs een week snellere uitbetaling kan een belangrijk verschil betekenen. Bedankt aan iedereen die deze snellere uitbetaling mogelijk maakt.”

196 miljoen euro

De voorbije jaren werd al bekeken hoe de verwerking van die schooltoelage sneller kon gebeuren. Zo daalde de doorlooptijd in 2021 naar 25 kalenderdagen ten opzichte van 41 dagen in 2019. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

In het schooljaar 2020-2021 konden 496.140 kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en Vlaanderen rekenen op zo’n toelage. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of zij recht hebben op een schooltoeslag. Dat is op basis van inkomen en aanwezigheid op school. De uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt tussen eind augustus en december via de uitbetalers van het Groeipakket zodra aan de voorwaarden voldaan is.

Uit de voorlopige cijfers van het huidige schooljaar 2021-2022 blijkt dat ruim 495.000 kinderen en jongeren het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 op een schooltoeslag konden rekenen. Goed voor een bedrag van ruim 196 miljoen euro.(sgg)