Kijkdagen voor huis van Harry en Jerina, die er zelf niets meer mee te maken willen hebben

De gerenoveerde woning vertoonde na de uitzending een aantal gebreken en werd eerst opgeknapt vooraleer ze opnieuw te koop werd gesteld. Ondertussen is de nieuwe reeks van ‘Huis Gemaakt’ al voorbij en is het huis op het Volksplein nog altijd niet verkocht. De werken zijn echter af en je kan dit weekend gaan kijken.

Volgens de verkoper is de woning gelegen in een oase van groen. Dat is het Volksplein wel gedeeltelijk inderdaad. Harry en Jerina willen er ondertussen niets meer mee te maken hebben. Voor het Kortrijkse duo werd een crowdfunding opgezet zodat ze de woning konden kopen, ook al waren ze de winnaar niet. Maar er stond een prijs op die voor hen niet haalbaar is. Daarna kregen ze volgens hun entourage zoveel bullshit over hun hoofd dat ze nog weigeren er iets in de media over te zeggen. Ze kochten een goedkopere woning in de Veldstraat.

De gebreken van de woning zijn ondertussen opgelost. De prijs bedraagt 345.000 euro. Wil je deze woning bezoeken, dan kan dat zaterdag van 10 tot 14 uur met een vrij bezoekmoment. Zondag 26 juni zijn afspraken mogelijk vanaf 13.30 uur voor alle geïnteresseerde kopers. Afspraken maak je via 056-96.08.00 of via mail naar info@property-vastgoed.be.