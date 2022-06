Vandenbroucke roept 80-plussers en kwetsbare bevolking op tot tweede coronabooster

Het is “absoluut noodzakelijk” dat mensen met immuniteitsproblemen hun tweede boostervaccin tegen het coronavirus laten zetten. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag gezegd in de Kamer, waar hij vragen kreeg over de toenemende coronacijfers. De minister roept ook de 80-plussers op om op de uitnodiging in te gaan.

De coronacijfers zitten de afgelopen weken opnieuw in een stijgende lijn. In de Belgische ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten gestegen tot boven de 1.000, een toename van 15 procent in een week tijd. De nieuwe besmettingen namen van 11 tot 17 juni toe met bijna de helft.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een advies gevraagd aan de RAG (Risk Assessment Group), dat gezondheidsbedreigingen voor de bevolking analyseert. Hij verwacht dat tegen donderdagmiddag, antwoordde hij dinsdag in de Kamercommissie Gezondheid op een vraag van Laurence Zanchetta (PS).

Er wordt nog nagedacht over de vaccinatiestrategie voor het najaar, maar de Vooruit-vicepremier roept kwetsbare personen die een uitnodiging hebben gekregen voor een tweede boostervaccin op om daarop in te gaan. Dat geldt met name voor mensen met immuniteitsproblemen, voor wie het volgens Vandenbroucke “absoluut noodzakelijk” is om de tweede booster te halen. Hij roept ook 80-plussers op om in te gaan op de uitnodiging.