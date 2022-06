Veroordeling van Monsanto (Bayer) in de VS voor Roundup definitief

Bayer ontkent van zijn kant hevig dat glyfosaat kanker veroorzaakt en hamert erop dat het product veilig is.

Zoals het de gewoonte is, motiveerde de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie de beslissing niet. Die kan zware gevolgen hebben voor de groep, die opkijkt tegen meer dan dertigduizend gelijkaardige klachten. De groep Bayer heeft laten weten nog eens 4,5 miljard dollar opzij te hebben gezet om in de komende vijftien jaar nieuwe procedures het hoofd te bieden.

“We kunnen de afwijzing van de zaak Hardeman door het Hooggerechtshof niet begrijpen”, aldus Bayer in een reactie. In haar verklaring geeft de groep echter aan dat ze voornemens is “te blijven streven naar een verhelderend glyfosaat-oordeel op het hoogste gerechtelijk niveau in de VS.”