Woensdag veel verkeershinder verwacht in Nederland door boerenprotest

De meeste hinder wordt verwacht in het midden en oosten van Nederland, op de snelwegen A1, A30 en A12. Maar ook rond Den Haag kan er verkeershinder zijn, klinkt het.

In de gemeente Stroe in Gelderland staat een grote boerenmanifestatie gepland, de organisatoren verwachten meer dan 20.000 deelnemers. De op- en afritten van de A1 worden er in de buurt afgesloten. De boeren mogen niet met hun tractoren op de snelweg, de politie belooft in te grijpen als dat wel gebeurt.

Het protest van de boeren is gericht tegen de stikstofmaatregelen van de regering. Er is gekozen voor het dorp Stroe als locatie voor het protest, omdat dat in de Gelderse Vallei ligt waar de stikstofplannen de meeste impact hebben. De organisatoren hopen op “een vreedzame demonstratie”.