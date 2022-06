De ontsnapping die in mysterie gehuld bleef: nieuwe foto’s verspreid van bankrovers die meer dan 60 jaar geleden ontsnapten uit Alcatraz

Ze ontsnapten ruim zestig jaar geleden uit de beruchte Alcatraz-gevangenis en staan nu weer midden in de spotlights: er zijn nieuwe foto’s verspreid van de bankrovers Frank Morris en de broers John en Clarence Anglin. Als ze nog leven, zijn ze inmiddels in de negentig. Hun portretten, door de US Marshals in Californië verspreid, zijn technisch bewerkt en gecorrigeerd op leeftijd, zodat Amerikanen de stokoude verdachten vandaag de dag nog moeten kunnen herkennen.

De drie maakten wereldfaam met hun ontsnapping van het zwaarbeveiligde Alcatraz-eiland, ruim zestig jaar geleden op 11 juni 1962. Ze groeven zich een weg uit hun cel via een metalen ventilatierooster à la Andy Dufresne uit de Shawshank Redemption. Ook hun eigen ontsnapping werd verfilmd, met Clint Eastwood in de hoofdrol.

Jaar voorbereiding

Het zou Frank, John en Clarence een jaar hebben gekost om zich voor te bereiden in de gevangenis op ‘The Rock’. Op de dag van hun ontsnapping wonnen ze tijd door spullen onder hun lakens te leggen, zodat de bewakers hun verdwijning niet meteen opmerkten. Ze zouden op een vlot van het eiland zijn weggedreven en vervolgens op het vasteland een auto hebben gestolen. Het is altijd een groot mysterie gebleven waar ze terechtgekomen zijn. Het gevangenisbestuur en de Amerikaanse veiligheidsdiensten hielden het er na tien dagen zoeken op dat de drie verdronken moesten zijn. Nog nooit had iemand immers van Alcatraz weten te ontsnappen.

De lichamen van de Amerikanen werden echter nooit gevonden en zo’n vijftig jaar na dato viel er een brief op de mat bij de FBI: “Ja, we hebben het allemaal gehaald die nacht, maar amper! Frank stierf in oktober 2005. Zijn graf is in Alexandrië onder een andere naam. Mijn broer stierf in 2011.” Was getekend, ‘John Anglin’. Hij bood aan om zijn verblijfplaats bekend te maken, mits hij maximaal een jaar terug naar de gevangenis zou moeten en hij medische verzorging zou krijgen. De zaak werd heropend, maar een vervolg kwam er daarna niet meer.

© REUTERS

Maandag deelden de Amerikaanse opsporingsdiensten nieuwe foto’s van de drie ‘most wanted’-mannen en informatie over hun uiterlijk en mogelijke tattoos. De aanleiding voor die publicatie is nog onduidelijk. Wel werd een verklaring opgesteld. “Het lopende onderzoek van de US Marshals naar de ontsnapping uit de federale gevangenis van Alcatraz in 1962 dient als een waarschuwing voor voortvluchtigen: dat we ongeacht de tijd naar u zullen blijven zoeken en u voor het gerecht zullen brengen.” Wie meer weet, wordt gevraagd te bellen naar de US Marshals in San Francisco.

De drie verdachten kwamen op Alcatraz terecht voor verschillende gewapende bankovervallen. Mocht iemand ze aantreffen: Clarence Anglin uit Alabama zou nu 91 jaar zijn, broer John 92 en Frank Morris zelfs 96 jaar oud. Maar ontsnappen aan de dood kan niemand.