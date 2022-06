Allergrootste Aldi van België opent woensdag de deuren

De volledig vernieuwde Aldi aan de Bredabaan in Merksem opent woensdag om half negen de deuren. De supermarkt in winkelpark Winkelstap, dicht bij de grens met Schoten, telt 1.500 vierkante meter. het is daarmee de grootste Aldi-supermarkt van de provincie Antwerpen en samen met de winkels in Nijvel en Halle zelfs ex aequo de grootste van heel België.

Aldi, dat in ons land 440 winkels uitbaat waarvan tachtig in de provincie Antwerpen, is al veertig jaar aanwezig in Merksem. In januari gingen de werken aan deze XL-supermarkt van start. De tijdelijke winkel die Aldi intussen opende op dezelfde locatie, sloot afgelopen zaterdag de deuren. Maar langer dan enkele dagen zullen de klanten niet verstoken blijven van hun vertrouwde supermarkt.

“We zijn zeer trots op dit project”, zegt Bert Peeters, Senior Manager Expansie bij Aldi. “De al ruime winkel werd met bijna de helft uitgebreid. We beschikken in Merksem nu over een verkoopoppervlakte van 1.500 vierkante meter. Daarmee behoort deze zaak samen met de winkels in Halle en Nijvel zelfs tot de allergrootste Aldi’s van ons land. Ongeveer 1.600 artikelen uit ons vast assortiment worden hier aangevuld met tijdelijke food- en non-foodaanbiedingen.”

In de provincie Antwerpen stoot Merksem Willebroek van de troon, waar de lokale Aldi ‘slechts’ 1440 vierkante meter groot is. De grootste Aldi van Duitsland staat in Duisburg en is slechts 440 vierkante meter groter dan die van Merksem. Tegelijk met de uitbreiding werden vier extra medewerkers aangeworven voor het winkelteam, dat nu in totaal 22 personen telt.

Met de bakfiets of met de elektrische wagen: je kan op alle mogelijke manieren naar de grootste Aldi van de provincie komen. — © Aldi

Vier laadpalen

“Tijdens de bouw van de nieuwe winkel werd ook aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw”, aldus Peeters. “Zo werken we nu met ledverlichting. Er werd een warmterecuperatiesysteem geïnstalleerd en een meer duurzame koeling. Op de parking staan vier laadpalen ter beschikking van de klanten.”

Aldi heeft bij de nieuwe winkelinrichting de nadruk gelegd op verse producten. “De jongste jaren hebben we al forse inspanningen geleverd om ons versaanbod – dat wel degelijk aanwezig is – meer aandacht te geven”, aldus de manager.

Beetje Delhaize

Naast verse groenten en fruit biedt de zaak meer ‘convenience’-artikelen, zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. Aldi wordt dus een beetje Delhaize en Albert Heijn. Daarnaast kan de klant bij Aldi terecht voor een aanbod aan vers vlees dat voor meer dan 90% van Belgische afkomst is. De bakkerij-afdeling werd getransformeerd tot een open bakkerij om het assortiment verse broodjes, gebak en ovenverse koeken extra in de kijker te zetten.

© Aldi

Huismerken

“Wat zeker niet verandert, is onze succesvolle formule: hoogkwalitatieve producten aanbieden aan de gekende Aldi-prijzen”, onderstreept Bert Peeters. “Huismerken blijven het kloppend hart van de winkel. Ze zijn goed voor 90% van het vaste aanbod. In tijden van inflatie ondersteunen huismerken de koopkracht van de consument dankzij hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ze zijn vaak minstens de helft goedkoper dan de gekende merken.”

De nieuwe winkel opent feestelijk. Op de openingsdag kunnen klanten zich aan een foodtruck laten verwennen met een gezond hapje en een drankje. De winkel heeft 452 parkeerplaatsen voor de deur, maar er ligt ook een tramhalte vlakbij. Aldi Merksem heeft geen zondagopening. Op de andere dagen ’s is de winkel geopend van 8.30u tot 19u.

Aldi Merksem, Bredabaan 891, winkelpark Winkelstap, op de grens van Merksem en Schoten