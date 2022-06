Raad van Bestuur van Twitter raadt aandeelhouders aan om overnamebod van Elon Musk te aanvaarden

De raad van bestuur van Twitter raadt aandeelhouders unaniem aan om het overnamebod van Tesla-baas Elon Musk goed te keuren. Dat blijkt uit een document dat dinsdag bij de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) is ingediend.

De raad van bestuur van Twitter laat in de brief weten dat het “unaniem aanbeveelt dat u stemt (voor) de goedkeuring van de fusieovereenkomst.”En dat betekent dat Musk een stap dichter is bij zijn overname van het sociale mediaplatform. De Tesla- en Space X-topman bood in eerste instantie 44 miljard dollar voor Twitter, maar daarna verzandde het overnameproces in een bizarre opeenvolging van tegenstrijdige berichten. Die 44 miljard dollar betekent 54,20 dollar per aandeel. Dinsdagochtend waren de Twitter-aandelen op de beurs net iets meer dan 38 euro waard. Een overname zou de aandeelhouders dus heel wat geld kunnen opleveren.

De mededeling komt er enkele dagen nadat Musk de 8.000 medewerkers van Twitter toesprak in een virtuele toespraak. Zo zei Musk onder andere dat hij de ambitie heeft om het aantal Twitter-gebruikers te laten groeien tot meer dan een miljard (vier maal zoveel als vandaag), en kan Twitter volgens hem in privéhanden – dus niet langer op de beurs – ook “sneller zijn ware potentieel laten ontluiken”. Hij kondigde ook aan dat het zijn plan was om het bedrijf persoonlijk te leiden (zoals hij dat nu ook doet bij Tesla).

(sgg, jvh)