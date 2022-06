Na drie jaar vrijgesproken in drugszaak, en dan krijg je je inbeslaggenomen auto zo terug: “Vol olieachtige smurrie”

Hij zat enkele weken ten onrechte in de gevangenis op verdenking van betrokkenheid bij een uithaaloperatie, tot hij begin dit jaar door het hof van beroep definitief werd vrijgesproken. Vorige week mocht hij zijn auto, die drie jaar geleden bij het begin van de zaak door het gerecht in beslag werd genomen, gaan ophalen. “De wagen zit vol olieachtige smurrie”, zegt Umit S. aangedaan. “Hoe is dit mogelijk?”

De miserie is dan toch nog niet helemaal achter de rug voor Umit S. Drie jaar geleden werd hij opgepakt, omdat politie en gerecht vermoedden dat hij als havenarbeider betrokken was bij een misgelopen uithaling op de kaai van MPET. De affaire kwam groot in het nieuws, omdat twee uithalers opgesloten raakten in een snikhete container met steenkolen. Omdat ze dreigden te stikken, moesten ze zelf de politie waarschuwen.

Ondanks zijn hardnekkige ontkenning, veroordeelde de correctionele rechtbank Umit S. tot vier jaar cel. Het hof van beroep maakte die veroordeling ongedaan, omdat na het proces nieuwe informatie was opgedoken waaruit bleek dat Umit S. toch niks met de uithaling te maken had. Een havenarbeider had toegegeven dat niet Umit, maar hij betrokken was bij de smokkeloperatie.

Drie voertuigen

Bij het begin van het onderzoek nam de politie drie voertuigen van Umit S. in beslag: een Mercedes AMG, een BMW en een motorfiets. Die werden “veilig gestald” bij Dépannage 2000, maar volgens Umit hebben de drie voertuigen grote schade opgelopen tijdens het beslag. “De Mercedes zit vol met een olieachtige smurrie. Ook de velgen zijn erg beschadigd. Dit wordt een dure grap.”

Koen Vaneecke, de raadsman van Umit, zegt een procedure te willen aanspannen tegen de Belgische staat en Dépannage 2000 om de geleden schade vergoed te krijgen. “Je mag toch verwachten dat justitie ervoor zorgt dat wagens die tijdelijk in beslag worden genomen niet zo ernstig beschadigd raken.”

Bij Dépannage 2000 kan men geen commentaar geven op individuele gevallen. Een woordvoerder wijst erop dat de wagens gestald worden zoals opgedragen door politie of parket. “Het is zeker niet zo dat alle auto’s die in beslag genomen worden, ook binnen worden gestald. Als die persoon klachten heeft over de staat van zijn voertuig, moet hij zich wenden tot het parket.”(jvda)