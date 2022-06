Betalen met Edenred-cheques kan voortaan via Apple Pay

Wie cheques van Edenred heeft, kan die voortaan gebruiken via de betaaldienst Apple Pay op onder meer de iPhone-smartphones. Dat meldt de uitgever van maaltijd- en andere cheques in een persbericht.

Gebruikers kunnen hun Edenred-kaart koppelen aan Apple Pay en daarna volstaat het de iPhone of Apple Watch bij een betaalterminal te houden om een contactloze betaling uit te voeren. Dat gaat wel enkel in winkels die de cheques aanvaarden en ook lid zijn van het Mastercard-netwerk. Ook onlinebetalingen zijn mogelijk via Apple Pay.