Man aangehouden voor poging tot verkrachting in fietsenstalling van studentenkot

De feiten speelden zich zondag af aan de fietsenstalling van Kotville, een studentenvoorziening in de Joseph Wautersstraat in Sint-Michiels Brugge. Een studente had haar fiets net in de ondergrondse fietsenstalling geplaatst toen ze werd vastgegrepen door een man die haar gevolgd was. Het slachtoffer kon met haar hulpgeroep enkele medestudenten alarmeren. Toen de studenten tussenbeide wilden komen, sloeg de verdachte op de vlucht.

De getuigen wisten de nummerplaat van het voertuig van de verkrachter te noteren. Dankzij die informatie kon de wagen met Franse nummerplaat even later op de snelweg al onderschept worden door de federale wegpolitie. De bestuurder werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. De precieze identiteit van de verdachte is momenteel nog niet duidelijk. De man zou immers van verschillende aliassen gebruikmaken.

Het parket besliste om de verdachte voor poging tot verkrachting voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de verdachte dinsdag aangehouden. Vrijdag zal de Brugse raadkamer oordelen of de man al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.