Boerkini blijft verboden in Franse openbare zwembaden, oordeelt Raad van State

De Raad van State in Frankrijk heeft het verbod op het dragen van een boerkini -zwemkledij voor vrouwen die het hele lichaam bedekt- in openbare zwembaden bevestigd. De stad Grenoble wilde een uitzondering toestaan, maar wordt nu teruggefloten.

Het hoogste administratieve rechtscollege van Frankrijk bevestigde een beslissing van mei van de administratieve rechtbank van Grenoble. Die oordeelde dat, in tegenstelling tot de doelstelling van het stadsbestuur, de aanpassing van het interne reglement in zwembaden “enkel bedoeld was om tegemoet te komen aan een eis van religieuze aard”. Volgens de rechter ging het om “een zeer gerichte afwijking van de regels”, en was die “in strijd met de gelijke behandeling van gebruikers.” De stad Grenoble ging in beroep.

De Raad van State bevestigt nu de uitspraak in eerste aanleg en zegt ook dat het gemeentelijke reglement in Grenoble “het beginsel van neutraliteit van openbare diensten ondermijnt”.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, juichte de beslissing toe. Op Twitter had hij het “over een overwinning voor secularisme en voor de hele Republiek”.

Grenoble wilde trouwens niet enkel de boerkini toestaan in openbare zwembaden, maar alle soorten badkledij, inclusief monokini voor vrouwen en wijde shorts voor mannen. Het nieuwe reglement zou op 1 juni in werking treden.

Het onderwerp polariseert de Franse politiek al jaren. Voor de tegenstanders staat de boerkini symbool voor de onderdrukking van de moslimvrouw, waarbij de vergelijking wordt gemaakt met de politiek van de taliban, die vrouwen in het land dwingt om zich volledig te bedekken.