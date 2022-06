Nederland schaft bedenktijd voor abortus af

Nederlandse vrouwen die een abortus willen plegen, hoeven straks niet meer verplicht vijf dagen te wachten voordat zij hun zwangerschap kunnen afbreken. In navolging van de Tweede Kamer stemde in Nederland ook de Eerste Kamer voor een wetsvoorstel dat PvdA, GroenLinks, VVD en D66 samen indienden en regelt dat deze bedenktijd wordt afgeschaft.

Het wetsvoorstel is met 57 stemmen voor en 17 tegen aangenomen. Het CDA stemde verdeeld. Vier fractieleden stemden voor, de rest tegen. Ook de ChristenUnie, SGP, PVV, Forum voor Democratie en OSF stemden tegen het wetsvoorstel.

De vijf dagen bedenktijd gingen in na consultatie bij een arts en waren bedoeld om vrouwen een “weloverwogen en zorgvuldig” besluit te laten nemen over de abortus. Volgens de initiatiefnemers zijn vrouwen echter goed in staat om sneller zo’n beslissing te nemen. Straks mag een vrouw in overleg met een arts zelf bepalen welke bedenktijd nodig is. Dat kan per situatie verschillen.

De wetswijziging gaat naar verwachting op 1 januari 2023 in.