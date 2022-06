Alcohol op kamp. Sinds enkele Waalse burgemeesters een alcoholverbod op hun kampplaatsen uitriepen, is het voer voor discussie. Wanneer mag het? Wie mag er drinken én vooral: hoeveel is te veel? De nuchtere of ‘sobere’ jeugdbewegingen zijn een minderheid, maar ze bestaan wel degelijk. “Wij trekken dat zelfs door. Geen smartphones, geen schermen, geen alcohol, geen frisdrank, ...”