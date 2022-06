Britse regering versoepelt regels rond start- en landingsrechten op luchthavens

In het kader van de talrijke vluchtannuleringen de voorbije weken in de Britse luchtvaartsector, heeft de regering in Londen beslist om de regels rond de start- en landingsrechten op de luchthaven - de zogenoemde slots - tijdelijk te versoepelen. Dat moet luchtvaartmaatschappijen helpen om hun vliegschema tijdens de zomer beter te kunnen organiseren.