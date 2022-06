Ons land heeft zes vrouwen en zestien kinderen uit het kamp Al-Roj in het noordoosten van Syrië teruggehaald naar België. Voor elk van hen werd een aparte dreigingsanalyse gemaakt. De vrouwen die jaren geleden naar ginder trokken om mee te strijden onder het radicale IS werden gescheiden van hun kinderen en opgesloten in de gevangenis.