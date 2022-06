Zwembad gaat elke zondag een half uurtje dicht zodat redder rustig kan lunchen

Iedere zondag om elf uur precies worden de zwemmers in zwembad Overbosch in Den Haag uit het water gehaald voor een break van een half uur. Reden voor deze bizarre situatie: terwijl de redder luncht, kan er niemand opletten. En extra personeel is onvindbaar.

Of er nu veel volk is of niet in zwembad Overbosch, aan de Vlaskamp in Den Haag, dat maakt niets uit. Wie op zondagochtend gaat zwemmen moet om elf uur sowieso uit het water en zich gaan omkleden. Wie wil kan nadien terugkomen. Maar om elf uur moet iedereen zich omkleden, wachten in zwemkledij is dus geen optie.

Tussen elf en halftwaalf kan de redder van dienst even pauzeren en rustig lunchen. Daar heeft hij geen tijd voor terwijl er gezwommen wordt. En net als bij ons is het voor gemeenten en steden altijd zoeken naar personeel dat extra kan ingezet worden.

De vaste zwemmers zijn het intussen gewoon en storen er zich niet aan. Of ze zorgen dat ze goed op tijd komen of pas na de lunchpauze het water in duiken.

Maar Shiva de Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, is er niet over te spreken. “Het is een uiterst klantonvriendelijk oplossing”, vindt hij.

De Winter zou andere maatregelen zoals kortere openingstijden wel begrijpelijk vinden, maar deze niet. “Als een zwembad dicht moet vanwege veiligheidsredenen, dan snap ik dat. Maar een maatregel als deze heeft niet met veiligheid te maken.”

In de tweede helft van augustus wordt een evaluatie gemaakt en wordt bekeken of de zondagspauze blijft of ze weer wordt afgevoerd.