Europeanen willen Oekraïne erbij: “Jarenlang durfde men de vraag niet stellen”

Polen leidt de dans. Gevolgd door Ierland, Litouwen, Spanje en Kroatië. In bijna alle uithoeken van Europa pleiten burgers voor een snelle toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie. België zit met 55 procent nipt onder het Europees gemiddelde. De resultaten komen uit de Eurobarometer, een enquête die het Europees Parlement regelmatig uitvoert om de vinger aan de pols te houden. Ruim 26.000 Europeanen werden bevraagd tussen half april en half mei.

Bij uitbreiding wordt in de eerste plaats gedacht aan Oekraïne en Moldavië. Beide landen zouden deze week nog de status van kandidaat-lidstaat krijgen. “57 procent is veel, omdat lange tijd de teneur was, zeker in West-Europa, dat we geen uitbreiding meer wilden”, zegt Vos. De Eurobarometer stelt de vraag dan ook niet altijd, wetende dat er een negatief resultaat uit zou voortvloeien.

Naar de motivatie van de landen is het soms gissen. Polen en de Baltische staten zijn heel gevoelig voor de oorlog in Oekraïne. Ze zien in Oekraïne ook een mogelijke bondgenoot om de macht van Oost-Europa te vergroten. “Maar Spanje en Portugal zijn vreemd. Traditioneel zijn ze sceptisch”, zegt Vos. Of Ierland al droomt van een toetreding van Schotland en Noord-Ierland? “Ik betwijfel het. Bij Kroatië speelt de eigen regio zeker. Er staan meerdere balkanlanden in de wachtrij.”

Er zijn ook lidstaten waar een meerderheid geen uitbreiding wil. “Hoe groter Europa wordt, hoe minder Frans. Dat is een traditionele bezorgdheid in Frankrijk”, zegt Vos. En kleinere economieën als Bulgarije vrezen dan weer minder subsidies te krijgen als nieuwe ‘arme’ landen aansluiten.

Draagvlak sancties

De grote bereidheid om Oekraïne te steunen, blijkt ook uit andere vragen van de barometer. Vier op de vijf steunen de sancties tegen Rusland. De reputatie van Moskou is gekelderd tot een absoluut dieptepunt. Amper 10 procent van de Europeanen staat positief tegenover Rusland. Vier jaar geleden was dat 30 procent. Die resultaten zijn voor Vos geen verrassing. “Oorlog is heel emotioneel. De gestelde vragen spelen daarop in.” De toon zal volgens de professor kantelen naarmate de oorlog blijft duren en de kosten gaan doorwegen. “De verdeeldheid zal toenemen, onder de publieke opinie, maar ook onder politici.”