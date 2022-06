Groot evenement voor Internationale Yogadag op de Malediven ruw verstoord door islamitische betogers

De Indiase ambassade op de Malediven organiseerde dinsdag voor Internationale Yogadag een groot evenement in hoofdstad Malé. Zo’n 150 yogi’s - waaronder Indiase diplomaten en hoogwaardigheidsbekleders - verzamelden in een stadion om samen oefeningen uit voeren. Maar dat werd ruw verstoord door een islamitische actievoerders, die het stadion binnenstormden, mensen aanvielen en de boel kort en klein sloegen. De politie zette traangas en pepperspray in om de gewelddadige betogers te verdrijven.

De Malediven is een eilandgroep in de Indische Oceaan, waarvan de bevolking voor het grootste gedeelte uit moslims bestaat. Het land heeft de islam dan ook als staatsgodsdienst, volgens de grondwet is de islam een voorwaarde om burger van het land te worden. Niet-moslims die in het land verblijven of op bezoek zijn, mogen hun godsdienst niet openlijk belijden.

De bende betogers die het stadion binnenvielen en het yoga-evenement verstoorden, droegen bordjes waarop stond te lezen dat yoga indruist tegen de islam. Volgens de politie wilden ze “angst en paniek zaaien onder de deelnemers” door hen aan te vallen en het stadion te verwoesten. Zes betogers werden gearresteerd en door het snelle ingrijpen van de ordediensten, konden de yogi’s verdergaan.

“Kwaadaardige aanval”

De Maledivische president Ibrahim Mohamed Solih is “erg bezorgd” door de aanval. Hij beloofde op Twitter dat de zaak zal onderzocht worden en zei dat de overheid het incident “zeer ernstig” neemt. “De verantwoordelijken zullen zich snel moeten verantwoorden voor de rechtbank”, aldus de president. “Dergelijke kwaadaardige aanvallen op individuen en diplomaten worden niet getolereerd.”

Volgens de eerste resultaten van de onderzoek, werden de betogers aangestuurd door de voormalige Maledivische president Abdulla Yameen. De man stond tijdens zijn ambtstermijnen bekend voor zijn schrikbewind tegen de oppositie en vloog in 2019 twee jaar in de cel toen hij werd afgezet. Nu zette hij met zijn Progressieve Partij van de Malediven (PPM) een campagne op poten die India Out (India buiten, nvdr.) heet en de Malediven moet bevrijden van alles wat met India en hindoeïsme te maken heeft. Volgens de politie “wijst alles erop dat de betogers materiaal gebruikten dat uit kantoren van de PPM kwam”.

