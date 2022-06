Brian Priske daagt Antwerp voor de rechtbank: Deense ex-coach eist meer dan 500.000 euro

Terwijl Antwerp dinsdag zijn nieuwe trainer voorstelde, is het ontslag van de vorige nog niet volledig afgehandeld. Brian Priske, die eind mei werd ontslagen, daagt zijn ex-club voor de rechter omdat hij zijn maandloon voor mei én zijn ontslagvergoeding nog niet ontving. In totaal eist hij nog iets meer dan 500.000 euro van de Great Old.

Officieus wist Brian Priske al enkele dagen voordien dat de slotwedstrijd van de Champion’s Play-offs, tegen Union (0-1), zijn laatste als trainer van Antwerp zou worden. Pas op maandag 23 mei volgde ook de bevestiging van het aangekondigde ontslag. “R. Antwerp F.C. heeft vandaag beslist om niet langer door te gaan met Brian Priske (45) als hoofdcoach”, meldde de Great Old toen op zijn website.

Een kleine maand later is dat ontslag echter nog niet volledig afgehandeld. Zo mocht Priske, ondanks meerdere aansporingen, zijn ontslagvergoeding nog niet ontvangen. Ook zijn wedstrijdpremie voor de match tegen Union, zijn vakantiegeld en zijn loon voor de maand mei werden nog niet betaald. De afgelopen weken probeerde de entourage van de Deen tot een schikking te komen met Antwerp – Priske zou daarbij een groot deel van zijn ontslagvergoeding willen laten vallen, omdat hij al snel een nieuwe werkgever te pakken had –, maar tot een overeenkomst kwam het vooralsnog niet.

Snel nieuwe club

Meer zelfs: Antwerp eiste van Sparta Praag, de nieuwe club van Priske, nog een transfersom voor zijn (ex-)trainer. Rondom de Great Old valt te horen dat men vraagtekens heeft bij het feit dat de Deen al zo snel – Priske werd op 31 mei voorgesteld in Praag – een nieuwe club te pakken had. Volgens Antwerp gebeurde dat zelfs nog voor zijn ontslag werd vastgelegd op papier. In de entourage van de Deen wijzen ze op de herhaaldelijke pogingen tot dialoog en het feit dat uit de officiële en officieuze communicatie van de club al was gebleken dat Antwerp Priske zou ontslaan.

© BELGA

Voor de clan-Priske, die zich laat bijstaan door het advocatenkantoor Van Landuyt & Partners, is de maat nu vol. De Deen daagt zijn ex-werkgever voor de rechtbank. In totaal eist hij nog iets meer dan 500.00 euro van Antwerp.

“Dit is een ongelukkig einde van mijn tijd bij Antwerp”, laat Priske in een statement weten. “Ik wil graag onderstrepen dat ik heb genoten van mijn tijd bij de club. Het is een grote ploeg, met geweldige fans. Ik hoop dan ook dat we dit snel kunnen afhandelen, zodat beide partijen verder kunnen.”

Bij Antwerp wenste gisteren niemand op de zaak te reageren.