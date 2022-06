Kaapverdië kondigt economische noodtoestand af

De regering van Kaapverdië heeft maandag de sociale en economische noodtoestand afgekondigd. De archipel heeft na de gevolgen van de coronapandemie en de droogte ook te lijden onder de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

In mei kwam de inflatie op Kaapverdië uit op 8 procent. Als gevolg van het koopkrachtverlies loopt 9 procent van de Kaapverdiërs het risico op voedseltekorten, terwijl het in 2020 – te midden van de coronapandemie – om slechts 2 procent ging, zei premier Ulisses Correia e Silva tijdens een persconferentie in de hoofdstad Praia.

“We hebben sinds maart verscheidene maatregelen genomen om de voedings- en energieprijzen te stabiliseren en om de kwetsbaarste families te helpen. De totale kosten van deze maatregelen bedragen 9 miljard escudo (81,8 miljoen euro, red.) tegen eind 2022”, zei Silva.

Hoop op internationale steun

Door de noodtoestand af te kondigen hoopt de regering meer steun van de internationale gemeenschap te krijgen, zodat ze de beschermende maatregelen voor gezinnen en bedrijven kan blijven financieren. De regering start ook met “een sterk diplomatiek offensief met onze partners om meer middelen te mobiliseren”.

Kaapverdië kreeg als gevolg van de coronapandemie al een economische klap te verwerken: 25 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de eilandengroep komt van toerisme, dat door Covid-19 grotendeels lam kwam te liggen.