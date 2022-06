Kans op coronabesmetting twaalf keer lager op school dankzij luchtreinigers: toestellen komen in 1.000 klassen

Bert Blocken in een deelnemende school in Bilzen. — © Tom Palmaers

De kans op besmetting met het coronavirus via aerosolen ligt in het klaslokaal twaalf keer lager wanneer luchtreinigers worden ingezet. Dat is de eerste – ruwe – conclusie van een onderzoek dat begin volgend schooljaar op veel grotere schaal wordt uitgerold.

Sciensano kwam gisteren nog met verse cijfers waaruit blijkt dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer boven de duizend is gestegen. Virologen maken zich daar voorlopig geen grote zorgen over, “maar we kunnen niet uitsluiten dat we een zwaardere golf krijgen in het najaar”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano.

Het is dus kwestie van goed voorbereid te zijn. Ingenieur Bert Blocken (KU Leuven/TU Eindhoven) houdt al geruime tijd een vurig pleidooi voor de installatie van luchtreinigers in élk klaslokaal. Dat zijn apparaten die de lucht filteren en er ook de virusdeeltjes – vastgehecht in aerosolen – uit halen. Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) schaarde zich intussen achter het project.

Speekseldruppeltjes

Blocken en co. presenteerden gisteren de resultaten van de eerste metingen van de aerosolenconcentraties in vijfentwintig scholen in Aarschot en Bilzen. Het verschil tussen klassen mét luchtreiniging en die zonder is groot. Vooral voor de kleinste deeltjes die in de lucht zweven – kleiner dan 1 micrometer – stelde Blocken reducties tot 90 procent en meer vast. “Dat zijn de kleinste speekseldruppeltjes die we uitademen en waar Covid-19 zich aan kan hechten”, zegt Blocken.

Op basis van die aerosolmetingen concludeert de ingenieur dat het infectierisico liefst twaalf keer lager ligt mét luchtreiniging. Dat risico bedraagt 0,2 procent met die toestellen en 2,4 procent zonder. “Dat cijfer lijkt ook met luchtreinigers laag, maar het gaat om een ruwe indicatie”, zegt Blocken. “We zijn uitgegaan van één besmet persoon in de klas en een blootstelling van twee uur.”

Nu is het zaak om dat theoretische infectierisico – gebaseerd op een internationaal gebruikte formule – te toetsen aan de realiteit. Begin volgend schooljaar zullen Blocken en zijn team luchtreinigers hebben geplaatst in 500 Vlaamse en 500 Nederlandse klassen en daar metingen uitvoeren. Het is de bedoeling om in klassen met reële besmettingen na te gaan hoe luchtreinigers een verschil maken. Daarvoor moeten de leerkrachten ook bijhouden hoeveel leerlingen afwezig zijn en waarom.

Het ultieme doel blijft om élke school met luchtreinigers uit te rusten. “De data tonen dat luchtreinigers aerosolen én fijn stof uit de lucht halen”, zegt Blocken. “Dat is niet alleen goed voor corona of mogelijk toekomstige pandemieën, door de reductie van fijn stof maken we klaslokalen zo gezonder voor onze kinderen. De kostprijs van 120 miljoen euro is in dat licht eigenlijk peanuts.”