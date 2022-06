CEO voetbalbond over premies Red Flames: “Je moet naar het totale plaatje kijken”

“Nadat operatie Propere Handen in 2018 losbarstte, zette de bond vol in op good governance, met daarnaast veel aandacht voor diversiteit. Daar is de benoeming van Van Den Bulck een sluitstuk van”, introduceerde secretaris-generaal Bossaert de nieuwe voorzitter, die een mandaat voor twee jaar kreeg.

De bondsvoorzitter vervult geen operationele rol, dus wilde Van Den Bulck niet ingaan op het actuele thema omtrent equal pay in het Belgische vrouwenvoetbal. De Brusselse advocaat schoof de hete aardappel door naar de CEO. “Naar gelijk loon voor gelijk werk streven we absoluut. Maar tegelijkertijd zitten we in een andere fase van onze ontwikkeling ten opzichte van landen als Engeland en Nederland, waar equal pay wordt ingevoerd, maar vrouwelijke internationals ook allemaal prof zijn.”

Is het contrast tussen de winstpremies bij de Rode Duivels en de Red Flames – die op het komende EK slechts 1.000 euro bruto opstrijken bij een zege – gewoon niet te groot? “Ik denk dat je naar het totale plaatje moet kijken om hierover een serene discussie te voeren”, ging Bossaert verder. “We investeerden de voorbije jaren miljoenen in onze werking. We doen wat we kunnen, maar we kunnen niet om onze beperkingen heen, hoe graag we ook nu al richting die equal pay evolueren. Al blijft het ook dán erg moeilijk om een volledige vergelijking te maken tussen het mannen- en het vrouwenvoetbal.”

(dige)