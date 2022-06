Zelenski: “Oekraïne deelt Europese waarden”

In de aanloop naar de beslissing om Oekraïne het statuut van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie toe te kennen, heeft president Volodimir Zelenski nogmaals benadrukt dat hij vindt dat Oekraïne al tot Europa behoort. Het door Rusland binnengevallen land bewijst elke dag dat het al deel uitmaakt van een verenigd Europees waardegebied, zei hij in de nacht op dinsdag in een videoboodschap.

De Europese Commissie heeft afgelopen vrijdag aanbevolen om Oekraïne het statuut van kandidaat-lidstaat te geven. Donderdag nemen de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten op een top in Brussel de beslissing.

Zelenski bedankte in zijn boodschap het Oekraïense parlement onder meer voor de ratificatie maandag van het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa tegen geweld tegen vrouwen. “Ik ben al onze volksvertegenwoordigers dankbaar die onze Europese integratie hebben gesteund”, aldus het staatshoofd.

“Rusland is nerveus”

Volgens Zelenski maken de toenaderingen van zijn land naar de EU de Russen zenuwachtig. “Zoals ik al voorspelde, is Rusland erg nerveus over onze activiteiten. Opnieuw beschietingen van Charkov en Odessa, opnieuw pogingen tot brute offensieve acties in Donbas. Dit is een kwaad dat alleen op het slagveld kan worden bedaard. We verdedigen Lisitsjansk en Severodonetsk. Deze hele regio is de moeilijkste, er zijn de zwaarste gevechten. Maar onze sterke jongens en meisjes zijn er. De bezetters krijgen antwoord op hun acties tegen ons. Ik ben het leger en de inlichtingendienst daarvoor dankbaar.”