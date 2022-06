Man (71) wordt onwel achter het stuur en sterft na harde klap tegen vrachtwagen

Rond 21.30 uur hoorden buurtbewoners een harde klap op de Rijksweg (N36) in Izegem, ter hoogte van het kruispunt met de Trienhoekstraat en Vlasbloemstraat. Een zwarte Dacia, die in de richting van Kuurne reed, had net frontaal ingereden op een geparkeerde vrachtwagen met dubbele trailer.

Dominiek Leroy, uitbater van het nabijgelegen Bowling Stones, snelde samen met zijn werknemer Tamara De Jode naar buiten. “De impact was meteen duidelijk”, reageert Leroy. “De man zat na de botsing gekneld in zijn wagen. We hebben zijn gezicht uit de airbag gehaald zodat hij kon ademen en zijn gordel proberen losmaken. Maar zijn toestand was onrustwekkend.” (lees verder onder de foto)

De man werd ter plaatse gereanimeerd maar overleed aan zijn verwondingen — © lvw

Terwijl de hulpdiensten zich naar het ongeval snelden, trachtten enkele omstaanders het slachtoffer bij te staan. “Hij reageerde niet meer. Ik voelde ook geen hartslag toen ik zijn hand vastnam”, vertelt De Jode aangeslagen.

Noodbevrijding

De brandweer voerde meteen een noodontzetting uit om het slachtoffer snel uit zijn benarde positie te halen. Het MUG-team probeerde de man te reanimeren maar er kon echter geen hulp meer baten. De 71-jarige A.V. uit Kortrijk overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. (lees verder onder de foto)

De Dacia kwam na de harde klap tot stilstand tegen een geparkeerde vrachtwagen, de impact was enorm. — © lvw

Volgens omstaanders had de bestuurder afgeweken van zijn rijvak, waarschijnlijk nadat hij onwel was geworden. Dat werd na het ongeval bevestigd door politiewoordvoerder Carl Vyncke. “Volgens de eerste vaststellingen heeft de bestuurder waarschijnlijk het bewustzijn verloren achter het stuur.” Er waren op de plaats van het accident ook geen remsporen te zien.

Tweede ongeval in vier dagen

Het parket kwam ter plaatse om de exacte omstandigheden te onderzoeken. De zwaar beschadigde auto werd nadien weggetakeld. De N36 werd enkele uren afgesloten in de richting van Roeselare, het verkeer naar Kuurne kon wel blijven passeren.

Het dodelijk ongeval was het tweede auto-ongeluk in de Rijksweg op enkele dagen tijd. Op zaterdag 18 juni belandde een Volkswagen Kever naast de weg hard tegen een boom. De brandweer moest toen een broer en zus uit de oldtimer bevrijden.