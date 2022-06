Passagiersvliegtuig maakt buiklanding in Miami en vat vuur

Op de internationale luchthaven van Miami, in de Amerikaanse staat Florida, heeft een passagiersvliegtuig dinsdagavond een buiklanding gemaakt. Drie van de 126 inzittenden raakten gewond.

Het gaat om een McDonnell Douglas MD-80 van RED Air, een lagekostenluchtvaartmaatschappij van de Dominicaanse Republiek die nog maar sinds de herfst van vorig jaar bestaat. Het vliegtuig had om nog onduidelijke redenen problemen met het landingsgestel, waardoor het een buiklanding moest maken.

Tijdens de landing vatte het vliegtuig vuur. Uiteindelijk kwam het toestel tot stilstand in het gras.

Op beelden die op de sociale media circuleren, is te zien hoe mensen uit het vliegtuig vluchten terwijl een van de vleugels in brand staat en de brandweer al ter plaatse is. Die slaagde erin om het vuur te doven.

