Dode bij antiregeringsprotesten in Ecuador

Bij antiregeringsprotesten in Ecuador is een inheemse man uit het Amazonegebied omgekomen tijdens een confrontatie met de ordediensten. Dat zei een lokale mensenrechtenalliantie.

Het gaat om een 40-jarige Quechua-man. Hij maakte deel uit van een groep manifestanten die een blokkade had opgeworpen in de stad Puyo, in het centrum van het land.

“Er was een confrontatie en de persoon werd in het gezicht geraakt, blijkbaar met een traangasgranaat”, verklaarde Lina María Espinosa, een advocate voor de alliantie van mensenrechtenorganisaties.

Nacht voordien ook al dode

In Ecuador vonden dinsdag al voor de negende dag op rij manifestaties tegen de regering plaats, onder meer wegens de hoge brandstofprijzen, het gebrek aan jobs en de toekenning van mijnbouwconcessies in inheemse territoria. De protesten gaan uit van de organisaties die inheemse groepen vertegenwoordigen

In de nacht van maandag op dinsdag was al een jongeman omgekomen die in een ravijn was gevallen bij een manifestatie. Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart op verdenking van moord.

© REUTERS

© AFP

© AFP

© AFP

© AP

© AP

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© REUTERS