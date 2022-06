“Braziliaanse Pablo Escobar” opgepakt in Hongarije

Een van de grootste internationale drugssmokkelaars is dinsdag opgepakt in Hongarije. Het gaat om Sergio Roberto de Carvalho, die bekendstaat als de “Pablo Escobar van Brazilië” en sinds 2020 op de vlucht was.

De Braziliaanse politie bevestigde de arrestatie, die gebeurde in samenwerking met Interpol. Carvalho – een voormalige majoor van de Braziliaanse militaire politie – wordt beschouwd als een van de grootste internationale drugshandelaars. Hij leefde al enkele jaren ondergedoken met valse papieren in Europa.

De Spaanse justitie was er al eens in geslaagd om de drugsbaron te klissen. Nadat hij onder borg was vrijgelaten, zette hij zijn eigen dood als gevolg van Covid-19 in scène om te ontsnappen aan het gerecht.

LEES OOK. Dan toch niet ‘overleden aan corona’: Braziliaanse majoor brein achter Belgisch cocaïnenetwerk (+)

Sinds november 2020 werd Carvalho weer gezocht. Toen werd bij een grootschalige politieoperatie, met uitlopers in Colombia, Panama, Portugal, Spanje, België, Nederland, Roemenië en Dubai alles samen meer dan 500 miljoen Braziliaanse real (bijna 100 miljoen euro) van zijn criminele organisatie in beslag genomen.