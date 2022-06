D’Ieteren kan na overname laadpalen met zonnepanelen combineren

“Met de overname van Go-Solar willen wij het leven van onze klanten makkelijker maken door hun een volledig elektrisch ecosysteem aan te bieden”, zegt de CEO van EDI, Nicolas Paris, in een persbericht.

D’Ieteren-CEO Denis Gorteman spreekt dan weer van “een strategische zet die zal helpen om de elektromobiliteit in België te promoten door de klantenervaring te vereenvoudigen via een integraal aanbod”.

G-Solar, opgericht in 2015, is vooral actief in Vlaanderen. Via de overname wil uitbreiden naar de rest van het land. Financiële details worden niet gemeld in het persbericht.