Gevangene met dag verlof komt drugspand bevoorraden... tijdens politiecontrole

Een gevangene die een dag naar buiten mocht heeft er niet beter op gevonden dan met een lading drugs een huis binnen te gaan waar de politie bezig was met een controle. Net als vier anderen werd hij in de boeien geslagen.

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio City zag zondag een vermoedelijke druggebruiker een pand in de Bisschopstraat in Antwerpen-Noord kort bezoeken. Bij het buitenkomen werd de man gecontroleerd, daaruit bleek dat hij cocaïne gekocht had. Er volgde een huiszoeking met ondersteuning van andere teams.

“Binnen bleken acht personen aanwezig, vijf van hen waren druggebruikers. Zij kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld”, aldus de politie. “Van de drie anderen vermoedden we dat ze drugs verkochten, zij hadden verkopershoeveelheden cocaïne en heroïne op zak. Het drietal werd gearresteerd.”

Agressief

Terwijl de politie bezig was met de huiszoeking wandelde een koppel het huis binnen. “Zij kwamen de betrapte verkopers bevoorraden”, aldus de politie. “De man van het koppel werd heel agressief. Hij zat eigenlijk in de gevangenis wegens drugshandel en had toestemming om een dag zijn cel te verlaten.”

Tegen de man werd een proces-verbaal opgesteld voor drugshandel, slagen en verwondingen aan de politie en het niet naleven van zijn voorwaarden. Zijn volgende dag verlof uit de gevangenis zal allicht wat langer op zich laten wachten.

De politie stelde ook een pv op tegen de eigenaar van het pand in de Bisschopstraat. “Voor het vergemakkelijken en het faciliteren van druggebruik”, luidt het. (sare)