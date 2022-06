Amerikaanse piloot opgepakt na aanval op eigen legerbasis in Syrië: vier collega’s gewond

De feiten dateren van april. Bij een aanval op de Amerikaanse legerbasis Green Village in Oost-Syrië raken vier militairen gewond. Eerst werd vermoed dat de ontploffingen veroorzaakt waren door vijandig vuur, maar uit onderzoek bleek dat de explosieven “opzettelijk” geplaatst werden in een opslagruimte voor munitie en in een doucheruimte. Wat de onderzoekers naar de piste van “een aanval van binnenuit” leidde.

“Op 16 juni werd een piloot opgepakt als verdachte voor de aanval”, zo meldde de Amerikaanse luchtmacht zelf dinsdag. De vier gewonde militairen werden voor behandeling naar het ziekenhuis gestuurd, maar konden later in april al terug aan de slag.

Het Pentagon weigert op dit moment verdere details vrij te geven. “We zullen de naam van de verdachte nog niet bekendmaken”, zo luidde het in een verklaring. “Daarvoor is het nog te vroeg in het onderzoek. We verwachten dat er binnen enkele weken een officiële aanklacht zal worden ingediend.”

Op dit moment zijn er ongeveer 900 Amerikaanse troepen actief in Syrië, voornamelijk partnertroepen die de Syrische Democratische Strijdkrachten adviseren en hen