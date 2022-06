PSG-voorzitter verdedigt Kylian Mbappé en haalt uit naar La Liga-baas: “Hij heeft zijn contract niet voor het geld verlengd”

“Mensen zeggen dat Mbappé bij ons blijft voor het geld, maar Real Madrid bood hem meer dan wij”, legde Al-Khelaïfi uit. “We praten nu over het laatste bod van Real Madrid, maar in de zomer van 2021 kwamen ze al met biedingen van 170 en 180 miljoen euro. Dat betekent dat het bod van Real Madrid, inclusief het salaris, beter was dan ons huidige bod. Mensen zeiden dat ik gek was toen ik dat bod van 180 miljoen euro weigerde, maar ik deed het omdat ik er zeker van was dat Kylian wilde blijven. Ik ken hem en zijn familie goed, ik weet wat hij wil. Hij is geïnteresseerd in ons project. Hij is een Parijzenaar en Fransman, hij wil zijn stad en land hier vertegenwoordigen. Ik heb een groot respect voor Real Madrid als club, maar Mbappé heeft zijn contract niet voor het geld verlengd.”

Al-Khelaïfi ging ook nog even in op de vete met La Liga-voorzitter Javier Tebas, die zowel tegen PSG als tegen Manchester City juridische stappen onderneemt. Tebas begrijpt niet bij dat clubs die zoveel problemen hebben gehad met de UEFA rondom Financial Fair Play zulke grote deals als respectievelijk de contractverlenging van Mbappé en de komst van Erling Haaland konden afronden. Tebas sprak er eerder al schande van dat Mbappé zijn contract bij Paris Saint-Germain voor een astronomisch salaris alsnog verlengde en niet koos voor een overstap naar Real Madrid.“Eigenlijk ken ik Tebas niet”, bekende Al-Khelaïfi aan de Spaanse krant Marca. “Het maakt mij dan ook niet uit wat hij zegt. Wij bouwen aan een voetbalproject en daar gaan we mee door. Het maakt ons niet uit wat in de pers verschijnt. Elk jaar, elke zomer is het hetzelfde verhaal. Wij weten wat we financieel kunnen, wie we kunnen vastleggen. Dat weten wij beter dan Tebas. Hij kan zich beter focussen op zijn eigen competitie, want La Liga is een beetje dood.”

In de Franse krant Le Parisien ging Al-Khelaïfi ook nog even in op de geruchten over de nieuwe trainer van PSG. De naam van Zinedine Zidane circuleert, “maar we hebben nooit met hem gepraat” zei de voorzitter. Hij gaf wel toe dat er gepraat wordt met Nice over Christophe Galtier.