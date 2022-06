Alfred Schreuder ziet topscorer vertrekken: Ajax en Dortmund hebben mondeling akkoord over Sébastien Haller

Ajax en Borussia Dortmund zijn onderling akkoord over een overgang van Sébastien Haller. Het papierwerk moet nog wel in orde worden gemaakt. De Duitsers willen de 27-jarige spits donderdag medisch keuren. Haller tekent een contract voor vier jaar. Met de overgang is een bedrag gemoeid van 31 miljoen euro en 4 miljoen gegarandeerde bonussen.

Al voordat de Duitse interesse concreet werd, had Ajax het standpunt ingenomen dat Haller en Edson Alvarez mogen vertrekken als de juiste prijs wordt betaald. H2 (technisch manager Gerry Hamstra en zijn rechterhand Klaas-Jan Huntelaar), de nieuwe trainer Alfred Schreuder en technisch commissaris op afstand Danny Blind denken betere alternatieven voor het tweetal te kunnen vinden.

De speler zelf, die afgelopen seizoen 21 keer scoorde in de Eredivisie en 11 keer trefzeker was in de Champions League, is vanzelfsprekend bereid zijn vakantie in Ivoorkust te onderbreken voor de medische test die voor donderdag gepland staat. In het Signal Iduna Park ligt een contract voor vier seizoenen voor hem klaar. Daarover bereikte het management van Haller al een mondeling akkoord met Borussia Dortmund.

Goed nieuws voor Utrecht

Een nieuwe klapper van Sébastien Haller is ook goed nieuws voor FC Utrecht, dat door middel van de opleidingsvergoeding weer meedeelt. De spits werd op advies van scout Didier Martel in januari 2015 door FC Utrecht opgepikt bij de reserves van AJ Auxerre, waar hij op het tweede plan was geraakt. Na een huurperiode van een half seizoen besloot FC Utrecht de koopoptie van 750.000 euro in het contract te lichten.

Het had de nodige voeten in aarde maar op advies van technisch directeur Jordy Zuidam besloot Frans van Seumeren te investeren in de spits en dat was een schot in de roos. Niet alleen maakte de Fransman in 98 wedstrijden 51 goals voor FC Utrecht, maar bovendien werd hij na tweeënhalf seizoen voor 12 miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt. Daarmee is Haller de duurst verkochte speler allertijden van FC Utrecht.Na twee goede seizoenen bij Eintracht Frankfurt, waarmee Haller de Duitse beker won, ging Haller voor een transfersom van 50 miljoen euro naar Premier League-club West Ham United. Bij de Londenaars maakte Haller maar 14 goals in 54 duels en na anderhalf jaar verraste Ajax door Haller naar de Eredivisie terug te halen. Trainer Erik ten Hag kende Haller nog van FC Utrecht, waar beiden samen hadden gewerkt. De transfersom van 22,5 miljoen euro betekende een Nederlandse recordtransfer. Het totaalbedrag dat FC Utrecht heeft geïncasseerd voor Haller aan afkoopsom, bonussen, doorverkooppercentage en opleidingsvergoedingen ligt inmiddels rond 17,5 miljoen euro.

© ISOPIX

Met Haller als extra wapen wist Ajax in 2021 beslag te leggen op de landstitel. Dit seizoen werd Haller topscorer van de Eredivisie met 21 goals en maakte hij furore in de Champions League met 10 goals in de groepsfase en 11 in totaal. In de Eredivisie legde Haller weer beslag op de titel met Ajax. Na anderhalf jaar is de 27-jarige Haller klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Als Borussia Dortmund en Ajax definitief overeenstemming bereiken over het transferbedrag dan loopt het totaal aan afkoopsommen dat de Ivoriaanse international heeft opgebracht op richting 125 miljoen euro.

Bergwijn

Het vertrek van Haller zal de laatste twijfel, bij een enkeling binnen Ajax, over het aantrekken van Steven Bergwijn wegnemen. De jackpot die de spits oplevert, kan deels worden aangewend om de Oranje-international dan eindelijk bij Tottenham Hotspur los te weken. Maar misschien nog wel belangrijker voor Bergwijn is, dat Haller bewijst dat een recordaankoop zijn geld dubbel en dwars waard kan zijn én achttien maanden later al anderhalf keer zoveel kan opleveren.