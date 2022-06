Profwielrenner brengt eigen tripel op de markt: “Na veel proberen een eigen recept gevonden”

Een toegankelijke tripel, verfrissend en dorstlessend. Zo kan je het nieuwe biertje Etappe omschrijven. De tripel komt van ‘The Biking Brewers’, een project van de twee boezemvrienden Stan Dewulf (24) en Lowie Lins (25).

De eerste is profwielrenner bij AG2R Citroën Team en student bio-ingenieur in Gent. De tweede werkt als industrieel ingenieur. Beide hebben ze een voorliefde voor koers én voor bier brouwen.

“Etappe is ontstaan als een wild idee aan de keukentafel”, zegt Dewulf. “Zowel Lowie als ik zijn gepassioneerd door brouwen en dachten: waarom proberen we dat niet eens. Na enkele jaren van proberen en veel mislukkingen ...(lacht) hebben we nu een recept, waar we volledig in geloven.”

Lowie Lins en Stan Dewulf bij de lancering van Etappe tijdens de opendeurdag van fietswinkel Bike Republic — © Kayla van der Lint

The Biking Brewers lanceerden afgelopen weekend hun bier tijdens een testevenement. Etappe heeft een kruidig, fruitig aroma dat overgaat in zachte bitterheid. Een combinatie van mouten, zowel tarwe als gerst, geven het bier een volle smaak.

“De eerste reacties waren alvast lovend”, zegt Lins. “Ons bier kan je ondertussen bestellen via e-mail en binnenkort online. Daarnaast zal je Etappe vinden in drankhandels in Gent en West-Vlaanderen.”

Voor de twee boezemvrienden is dit project een groot avontuur, maar als The Biking Brewers zitten ze vol plannen. “Als wielrenner is een gezonde levensstijl heel belangrijk”, zegt Dewulf. “Tijdens de voorjaarswedstrijden is alcohol volledig uit den boze, dus wie weet volgt nog een alternatief.”

The Biking Brewers zijn te volgen op Facebook en Instagram. Etappe bestellen kan via info@bikingbrewers.com