De politie, uw (dieren)vriend: agent redt klein eendje uit riool

Politie redt eendje in Zwankendamme - Video: Junior Vereeke. — © Het Nieuwsblad

Een eendenkuikentje heeft dinsdag geluk gehad in Zwankendamme: een agent redde het uit een benarde situatie … in een rioolput.

“Tijdens een patrouille in Zwankendamme zagen collega’s een mama en papa eend heel nerveus rond een rioolput ijsberen”, zo luidt het bij de Brugse politie. Zwankendamme is een poldergehucht dat bij Brugge hoort. “Toen we gingen kijken, zagen de collega’s een eendenkuikentje dat vast kwam te zitten. Gelukkig konden ze het diertje vrij snel bevrijden.”

Een agent trok het rioolputdeksel omhoog en stak zijn hand in de smurrie. Daar vond hij het kleintje, dat snel herenigd werd met zijn ouders.

“Ook dat is politiewerk”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie.