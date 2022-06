Huiszoeking bij VRT in onderzoek naar mogelijk gesjoemel directie

Het parket van Brussel heeft in november 2020 een onderzoek geopend naar mogelijke “onregelmatigheden” bij de VRT-top. Dat gebeurde een maand nadat Audit Vlaanderen een “erg kritisch” rapport had geschreven over de werking van de openbare omroep. Het ging onder meer om aanbestedingsregels die niet werden nageleefd en mogelijke belangenvermenging.

Na enkele maanden bleek dat er “voldoende vermoedens” bestonden voor een uitgebreider onderzoek en werd er een onderzoeksrechter aangesteld. In het kader van dat onderzoek vielen enkele speurders woensdagochtend de VRT-gebouwen binnen. Ze namen meerdere documenten mee en enkele mensen werden ook verhoord. Wat er precies gezocht werd en of er nog andere huiszoekingen plaatsvonden, is nog niet duidelijk.

“De politie is woensdagochtend inderdaad binnengevallen bij de VRT voor een huiszoeking die kadert in de conclusies van Audit Vlaanderen”, bevestigt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. “Die instantie heeft in 2020 onderzoek gedaan en haar bevindingen eind dat jaar gepubliceerd. Wat nu gebeurt, is daarvan de logische uitloper. We verlenen dan ook onze volledige medewerking aan deze huiszoeking”, aldus woordvoerder Bob Vermeir. Het parket van Brussel geeft voorlopig geen commentaar.