Kortrijk

De bewoners uit de Sint-Denijsestraat in Kortrijk werden afgelopen weken geteisterd door vandalisme en inbraakpogingen. Ayoub (23) en zijn vader konden afgelopen weekend een van de daders op heterdaad betrappen. “Hopelijk is de chaos nu gaan liggen, want we deden geen oog dicht”, zegt bewoonster Chantal.