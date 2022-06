Spanje verlaagt btw op elektriciteit opnieuw

Pas een jaar geleden werd de btw op elektriciteit al eens verlaagd van 21 procent naar 10 procent. Nu volgt dus een nieuwe verlaging. “We willen de burgers beschermen tegen de gevolgen van de oorlog” in Oekraïne, zei premier Pedro Sanchez woensdag in het parlement. De maatregel wordt zaterdag op een speciale ministerraad beklonken.

Het is niet duidelijk hoe lang de btw-verlaging zal gelden. Evenmin is duidelijk of er zaterdag nog meer maatregelen zullen worden genomen, zoals de linkse partij Podemos graag wil. Zo werd eerder al geopperd om de prijzen van het openbaar vervoer te halveren, of om aan de meest precaire inkomens een cheque van 300 euro te geven. De maatregelen zouden dan gefinancierd moeten worden door de grote energiebedrijven extra te belasten, vinden verschillende ministers.

In maart kwam de Spaanse regering al met een pakket maatregelen van 6 miljard euro tegen de inflatie, voor een periode tot einde juni maar mogelijk verlengbaar. In mei piekte de inflatie in Spanje op 8,7 procent.