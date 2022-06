Politie vat ontsnapte gevangene in stadspark: “Gedetineerde spurtte Parklaan over”

De politie zette alle in- en uitgangen van het stadspark in Turnhout af om de ontsnapte gevangene op te sporen. — © RTV

De lokale politie regio Turnhout heeft woensdag om 11u in het stadspark in Turnhout een gevangene kunnen vatten die even voordien kon ontsnappen.

Inspecteurs van de federale politie brachten de twintiger woensdag voor een onderzoek naar het AZ Turnhout, Campus Sint-Elisabeth, in de Rubensstraat in Turnhout. “Toen de federale politie met de man toekwam aan het ziekenhuis, is hij kunnen gaan lopen”, vertelt Rudy Remijsen van de politie regio Turnhout. “Hij spurtte over de Parklaan waar hij nog is aangereden door een auto. Daarna liep hij verder het stadspark in.”

Enkele ploegen van de politie regio Turnhout waren onmiddellijk ter plaatse en zetten alle in- en uitgangen van het stadspark en omliggende straten en kruispunten af. Niet veel later kon de politie de gedetineerde weer oppakken in het stadspark. “We hebben een perimeter ingesteld en ook een helikopter ingeschakeld. Een speurhond heeft de gevangene teruggevonden aan de groendienst, in de buurt van de Steenweg op Tielen”, zegt Rudy Remijsen. “Hij is door een ziekenwagen met verwondingen opnieuw overgebracht naar het ziekenhuis in Turnhout.”

Bij het incident in het stadspark waren geen andere personen betrokken. Het stadspark in Turnhout werd woensdagmiddag weer opengesteld voor het publiek. (bvdl)